Jornal espanhol destaca calvário de Neymar no Santos: ‘Dramático’

Lesionado na vitória do Santos sobre o Atlético-MG, Neymar vive uma espécie de calvário por não conseguir dar sequência devido a problemas musculares. Na Espanha, o momento do astro brasileiro não passa despercebida, e o "As" destacou o drama vivido pelo camisa 10.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Neymar não levanta a cabeça e sua situação esportiva está cada vez mais comprometida. Neste momento, a grande dúvida é se voltará a vestir a camisa do clube paulista antes do fim de seu contrato. A grande dúvida reside no futuro de Neymar. O Santos trabalha em uma renovação e custa pensar em outros clubes interessantes que o proponham uma contratação.

continua após a publicidade

Segundo o jornal espanhol, Neymar ainda tinha o sonho de retornar à Europa, mas a possibilidade é cada vez mais remota em meio as diversas lesões. Nos Estados Unidos, os clubes da MLS também esperam e possuem uma certa desconfiança com relação a uma contratação.

Neste domingo (20), Neymar está descartado do clássico contra o São Paulo e não possui previsão de retorno aos gramados. Com contrato até 30 de junho, o atleta tem mais 10 jogos oficiais por fazer pelo Santos, embora não tenha condições de participar de todas as partidas.

continua após a publicidade