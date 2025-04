Alvo da Seleção Brasileira, Ancelotti vive isolamento no Real Madrid

Alvo da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti foi visto isolado no treinamento do Real Madrid na véspera do jogo contra o Athletic Bilbao, pela La Liga. Segundo o "Marca", o comandante se comportou de forma diferente da usual e com apenas uma interação de poucos minutos com parte de sua comissão.

Além do silêncio do treinador, o elenco vivia um clima pesado após a eliminação na Champions League para o Arsenal. Um dos jogadores mais alegres do plantel, Vini Jr não sorriu, enquanto Modric não gritava durante os minutos iniciais de atividade.

O clima é de tristeza e contrasta com a esperança vivida na semana anterior em relação a uma possível virada sobre o Arsenal e continuidade na Liga dos Campeões. Neste momentos, os atletas são conscientes de que não podem se permitir errar no Campeonato Espanhol.

Em coletiva, Ancelotti chegou a ser questionado sobre a possibilidade de assumir a Seleção Brasileira e afirmou que o tema será abordado no fim da temporada. O comandante não sabe se continuará no Real Madrid, enquanto Xabi Alonso é um nome cotado na equipe merengue.

Ancelotti abre o jogo sobre Seleção Brasileira

Apesar de não confirmar os contatos com a Seleção Brasileira, Ancelotti deu pistas de que deve conversar sobre seu futuro nos próximos meses. O treinador não sabe nem se comandará o Real Madrid no Mundial de Clubes.

- Não tenho nada para falar. No fim da temporada, falaremos disso. Agora não quero falar do meu futuro. Falarei com o clube, não com vocês.

Apesar da possibilidade de saída, Ancelotti está focado no fim da temporada, uma vez que tem a possibilidade de conquistar a La Liga e a Copa do Rei. Neste domingo (20), os merengues recebem o Athletic Bilbao, às 16h (de Brasília).