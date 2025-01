Jornal espanhol aponta ‘falhas’ de Endrick em goleada do Real Madrid

O Real Madrid goleou o Deportiva Minera por 5 a 0, em jogo válido pela fase de 16 avos de final da Copa do Rei da Espanha. Endrick, titular escolhido por Carlo Ancelotti para o jogo, foi um dos destaques ofensivos do time, porém, esbarrou em ótima atuação do goleiro Fran Martínez e não conseguiu balançar as redes em Cartagena.

Endrick passa em branco, e Real Madrid goleia time da 4ª divisão na Copa do Rei

O brasileiro segue em busca de oportunidades no time merengue e a atuação desta segunda-feira (6) apontou um jogador participativo, mas, por vezes, afobado. Foram cinco finalizações no gol, incluindo duas oportunidades claras defendidas pelo goleiro rival.

Na série de avaliações dos jogadores após o resultado, o jornal Marca, de Madri, avaliou que Endrick teve nota 6, a segunda menor entre os titulares da partida.

— A pontaria falhou na primeira etapa. Deu uma grande assistência de calcanhar para Güler e o deixou sozinho na frente do goleiro. Depois, enfrentou o goleiro sem sucesso, acertando o chute no peito de Fran Martínez.

— Em geral, demonstrou bom entrosamento com Brahim, que teve uma ótima oportunidade após passe de primeira de Endrick. Tirando este momento, Endrick era muito precipitado e até individualista, com a sensação de estar ansioso por um gol que não o fazia sorrir.

Deportiva Minera x Real Madrid: estatísticas de Endrick

⏰ 90 minutos jogados

⚽ 5/6 finalizações no gol

🪄 5/8 dribles certos

❌ 3 grandes chances

✅ 82% em passes certos

🥵 12 perdas de posse de bola

🥷 2 desarmes

Endrick ganhou oportunidade como tiular do Real Madrid (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Deportiva Minera 0x5 Real Madrid: como foi o jogo?

O contraste técnico entre o atual campeão continental europeu e o oitavo colocado na quarta divisão espanhola era nítido desde os primeiros minutos de jogo em Múrcia. O Real Madrid aproveitou a frágil marcação do Deportiva Minera e trabalhou para construir a vantagem desde os primeiros minutos: Endrick, por exemplo, teve a chance de abrir o placar aos três minutos de jogo, mas esbarrou em uma ótima defesa do arqueiro rival.

Apesar disso, o gol que abriu o placar saiu dois minutos depois, em uma bela batida de Valverde após a rebatida do zagueiro adversário. A partir do primeiro tento, os Merengues construíram ainda mais volume e os gols saíram de forma natural: oito minutos depois, foi a vez de Camavinga cabecear para o gol e ampliar o primeiro do francês pelo clube em mais de dois anos. O último gol do volante tinha sido em março de 2022.

E o time foi às redes pela terceira vez ainda na primeira etapa, com Arda Güler, que segue em ótima fase e ganhando cada vez mais minutos na equipe de Carlo Ancelotti.

No segundo tempo, após Luka Modrić coroar uma atuação de gala com o quarto gol do Real Madrid no jogo, Carlo Ancelotti colocou os astros em campo: Vini Jr. e Mbappé entraram e fizeram trio de ataque com Endrick nos últimos 25 minutos de jogo. O atacante ex-Palmeiras teve oportunidades de balançar as redes, mas viu o goleiro Fran Martínez realizar ótimas defesas e deixar o gramado como destaque do Minera, apesar da goleada sofrida.

Além do goleiro espanhol, que encerrou o jogo com 17 defesas realizadas, os destaques do resultado foram Brahím Díaz e Arda Güler, que dominaram o meio de campo e participaram ativamente na criação de oportunidades de perigo. O turco, inclusive, marcou o último gol do Real Madrid no jogo: com o gol limpo, o meia recebeu passe de Fran García e empurrou para as redes aos 43' do segundo tempo.

