Endrick passa em branco, e Real Madrid goleia time da 4ª divisão na Copa do Rei

Com Endrick titular, o Real Madrid venceu o Deportiva Minera por 5 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha. O atacante brasileiro teve participação ativa na criação de jogadas do time, porém, esbarrou no goleiro Fran Martínez e não conseguiu balançar as redes em Cartagena. Os tentos do triunfo foram anotados por Valverde, Camavinga, Arda Güler, duas vezes, e Luka Modrić.

Deportiva Minera 0x5 Real Madrid: como foi o jogo?

O contraste técnico entre o atual campeão continental europeu e o oitavo colocado na quarta divisão espanhola era nítido desde os primeiros minutos de jogo em Múrcia. O Real Madrid aproveitou a frágil marcação do Deportiva Minera e trabalhou para construir a vantagem desde os primeiros minutos: Endrick, por exemplo, teve a chance de abrir o placar aos três minutos de jogo, mas esbarrou em uma ótima defesa do arqueiro rival.

Apesar disso, o gol que abriu o placar saiu dois minutos depois, em uma bela batida de Valverde após a rebatida do zagueiro adversário. A partir do primeiro tento, os Merengues construíram ainda mais volume e os gols saíram de forma natural: oito minutos depois, foi a vez de Camavinga cabecear para o gol e ampliar o primeiro do francês pelo clube em mais de dois anos. O último gol do volante tinha sido em março de 2022.

E o time foi às redes pela terceira vez ainda na primeira etapa, com Arda Güler, que segue em ótima fase e ganhando cada vez mais minutos na equipe de Carlo Ancelotti.

No segundo tempo, após Luka Modrić coroar uma atuação de gala com o quarto gol do Real Madrid no jogo, Carlo Ancelotti colocou os astros em campo: Vini Jr. e Mbappé entraram e fizeram trio de ataque com Endrick nos últimos 25 minutos de jogo. O atacante ex-Palmeiras teve oportunidades de balançar as redes, mas viu o goleiro Fran Martínez realizar ótimas defesas e deixar o gramado como destaque do Minera, apesar da goleada sofrida.

Além do goleiro espanhol, que encerrou o jogo com 17 defesas realizadas, os destaques do resultado foram Brahím Díaz e Arda Güler, que dominaram o meio de campo e participaram ativamente na criação de oportunidades de perigo. O turco, inclusive, marcou o último gol do Real Madrid no jogo: com o gol limpo, o meia recebeu passe de Fran García e empurrou para as redes aos 43' do segundo tempo.

Modric e Brahim Díaz comemoram gol pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

O que vem por aí?

O Real Madrid se prepara para encarar o Mallorca, pela Supercopa da Espanha, na quinta-feira (9), enquanto o Deportiva Minera enfrenta o Cádiz B, no domingo (12), pela 18ª rodada do Grupo 4 na quarta divisão espanhola.

✅ FICHA TÉCNICA

Deportiva Minera 0 x 5 Real Madrid

16 avos de final - Copa do Rei

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Cartagonova, em Cartagena (ESP)

🥅 Gol: Federico Valverde (5'/1ºT), Eduardo Camavinga (13'/1ºT), Arda Güler (28'/2ºT e 43'/2ºT), Luka Modrić (10'/2ºT) (RMA)

🟨 Cartões amarelos: Heredero (DPM)

DEPORTIVA MINERA (Técnico: José Pérez Veiga)

Fran Martínez; Heredero (Sheffield), Molina, Montesinos (Baradji), Mas; Petcoff, Pipo (Pujante), Britos, Perdomo, Vera (Sanchíz); Ferrón (Cortado)

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Lunin; Fran García, Diego Aguado, Asencio e Loren Aguado (Lucas Vázquez); Modric (Vini Jr.), Camavinga (Mbappé) e Valverde; Brahím Díaz (Andrés), Arda Güler e Endrick

