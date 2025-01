O Real Madrid aplicou uma goleada no primeiro tempo da partida contra o Deportiva Minera, nesta segunda-feira (6), pela Copa do Rei. Apesar da ampla superioridade da equipe merengue, o brasileiro Endrick não conseguiu balançar as redes. O cenário gerou algumas cobranças ao atleta nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Ancelotti defende Vini Jr. após expulsão contra Valencia: ‘É difícil ser ele’

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diversos internautas se manifestaram pedindo o tento do jogador. Endrick foi escalado centralizada, como homem de referência da equipe titular do treinador Carlo Ancelotti para a ocasião. Apesar de não ter balançado as redes, o brasileiro mostrou grande intensidade na primeira etapa sendo protagonista de alguns lances de perigo do Real Madrid.

Web cobra gol de Endrick