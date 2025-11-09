menu hamburguer
Algoz do Brasil faz golaço 'à la Maradona' pelo Real Madrid; veja o lance

Atacante colombiana de 20 anos driblou quatro adversárias em arrancada

Marcus Vinicius Alves Dantas
Dia 09/11/2025
16:29
Real Madrid, de Linda Caicedo, disputa a terceira pré-eliminatória da Champions Feminina
imagem cameraLinda Caicedo, do Real Madrid, fez um gol 'à la Maradona' (Foto: Reprodução/UWCL)
O Cameponato Espanhol Feminino presenciou um gol antológico neste fim de semana. A colombiana Linda Caicedo, de 20 anos, fechou a goleada do Real Madrid sobre o Alhama por 5 a 0 com uma pintura digna de comparação com o gol histórico de Diego Maradona na Copa do Mundo de 1986.

O golaço 'Maradoniano'

O Real Madrid já vencia por 4 a 0 quando, aos 49 minutos do segundo tempo, Caicedo fez, sozinha, o gol mais bonito do jogo. A colombiana recebeu a bola na intermediária de defesa, de frente para a sua própria área, e disparou em velocidade.

Com uma arrancada espetacular, ela deixou quatro marcadoras para trás antes de invadir a área e chutar cruzado, no canto direito da goleira, para fechar o placar.

O lance imediatamente levou os fãs e a imprensa espanhola a compará-lo com o lendário gol de Maradona contra a Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986. Naquela ocasião, o craque argentino também arrancou de antes do meio-campo, driblou metade do time inglês e marcou o gol da vitória por 2 a 1, em um dos lances mais icônicos da história do futebol.

Real Madrid decide vaga na Champions League Feminina
Linda Caicedo em campo pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

