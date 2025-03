PSG, Liverpool e Barcelona entram em campo nesta quarta-feira (5), pela rodaa de ida das oitavas de final da Champions League, e a possibilidade de título entre os três pode ser determinante para eleger o Bola de Ouro 2024/25. Raphinha, Salah e Dembélé dividem o favoritismo na disputa pelo melhor jogador do mundo, e a briga entre os jogadores pelo prêmio, caso as equipes conquistem os títulos nacionais, pode se definir no torneio continental.

Pelo futebol que os três times apresentam na temporada, estão entre os favoritos para conquista a "Orelhuda". Por conta disso, o Lance! apresenta um panorama das equipes e de seus principais jogadores.

Como as equipes estão?

O Paris Saint-Germain vive em grande fase. O clube não sabe o que é perder desde novembro de 2024, quando foi derrotado pelo Bayern de Munique na quinta rodada da Fase de Liga da Champions League. Desde lá, o clube jogou 22 jogos e não perdeu nenhum. São quatro empates e 18 vitórias no período, inclusive uma goleada na Champions sobre o Brest.

Em uma temporada sólida e sendo um dos times mais fortes na atual temporada, o Liverpool terminou a fase de liga da Champions na liderança, além de ser o primeiro colocado isolado da Premier League. O time vem embalado para o confronto e não perde há cinco jogos. Sua derrota mais recente foi na Copa da Inglaterra, onde caiu para o lanterna da segunda divisão.

Melhor ataque da Europa até o momento, o Barcelona faz uma temporada histórica. A equipe terminou em segundo na fase de liga da Champions e atualmente é líder na La Liga. O time vem em boa sequência e não perde desde dezembro, onde fez 15 jogos, vencendo 12 e empatando três.

Dembélé

Démbélé se isola como artilheiro do ano em atropelo do PSG sobre o Brest (Foto: FRED TANNEAU / AFP)

Após passagem considerada ruim pelo Barcelona, Dembélé reencontrou seu futebol no clube francês. O PSG vive uma nova fase de sua história, depois de renunciar o elenco formado por estrelas e apostou por um time mais brigador, dedicado e caracterizado pela baixa média de idade.

Na atual temporada, o atacante vestiu a camisa da equipe parisiense 33 vezes, marcou 26 gols e concedeu sete assistências. O jogador assumiu de vez o protagonismo no clube e chegou a 18 gols em 13 partidas no ano - o francês superou Messi e se tornou o jogador com mais gols desde a virada do ano até o início de março, por um clube de uma das cinco principais ligas da Europa.

Raphinha

Raphinha brilhou na vitória do Barcelona por 7 a 1 (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

Junto com a ascensão do Barça, Raphinha cresce. Em um time que tem Lewandoswki, Pedri, Cubarsí, Yamal e companhia brilhando, o brasileiro consegue ser o líder e assumir o protagonismo. Na temporada atual, já são 24 gols e 16 assistências em 39 jogos. Na Champions, o jogador tem a impressionante marca de 8 tentos e 4 passes para gol em 8 partidas.

Essas estatísticas e as grandes atuações credenciam Raphinha a sonhar com a conquista da Bola de Ouro pela grande temporada. A aproximação do Barcelona ao topo da tabela é fator determinante para que o brasileiro siga firme nessa briga.

Salah

Salah no aquecimento do jogo do Liverpool contra Newcastle (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O atacante Mohamed Salah vive uma temporada com números surpreendentes e está ajudando o Liverpool a encaminhar o título da Premier League. Até o atual momento da temporada, o egípicio já chegou a marca de 30 gols e 22 assistências, totalizando 52 participações diretas para gol.

Seu rendimento tem contribuído para o Liverpool se manter na liderança do Campeonato Inglês e foi essencial para os Reds terem tido a melhor campanha da fase de liga da Champions League. Com esses números, ele conseguiu superar seu recorde pessoal de 42, alcançado em 2017-18, sua primeira temporada pelos Reds.

Na sua temporada de estreia no Liverpool, Salah foi um dos principais nomes nos debates para a eleição dos prêmios individuais, FIFA The Best e Bola de Ouro, que foram vencidos pelo croata Luka Modrić, do Real Madrid.

Números de Dembelé vs Raphinha vs Salah na temporada:

Jogos: 33 x 39 x 39

Gols: 26 x 24 x 30

Assistências: 7 x 16 x 22

Mins para participar de gol: 66 x 79 x 63

Finalizações no gol: 61 x 54 x 68

Grandes chances criadas: 13 x 37 x 27

Dribles certos: 54 x 56 x 56

Faltas sofridas: 24 x 37 x 38

Nota Sofascore: 7.82 x 7.98 x 7.91

Números de Dembelé vs Raphinha vs Salah em 2025:

Jogos: 13 x 14 x 13

Gols: 18 x 7 x 10

Assistências: 1 x 8 x 5

Mins para participar de gol: 46 x 74 x 77

Finalizações no gol: 31 x 21 x 22

Grandes chances criadas: 2 x 14 x 8

Dribles certos: 24 x 15 x 20

Faltas sofridas: 5 x 7 x 11

Nota Sofascore: 8.14 x 7.74 x 7.88

