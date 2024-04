Cristiano Ronaldo discute com arbitragem em jogo do Al-Nassr (Foto: Divulgação/Al-Hilal)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 13:08 • Riade (SAU)

O futuro de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, de certa forma, está ameaçado. O jogador tem sido alvo constante de perseguições por parte de torcedores rivais, principalmente em provocações feitas com o nome de Messi, e os resultados da equipe não convencem até aqui.

Apesar de fazer uma temporada extremamente artilheira e influente, com 36 gols e 12 assistências em 37 partidas somando todas as competições, CR7 não conseguiu levar os Cavaleiros de Najd ao topo da Saudi Pro League, estando longe do dominante Al-Hilal de Jorge Jesus. Apesar disso, o jornalista Ben Jacobs, especialista no futebol local, afirmou que a permanência do português deve se concretizar.

- Acho que ele vai para mais uma temporada. Há um aspecto pessoal que o alimenta, já que ele abriu as portas desse mundo. Mas ao mesmo tempo, ele está frustrado com os resultados. E toda vez que faz algo errado, torcedores gritam o nome de Messi, o que deixa ele irado. De qualquer forma, acho que ele vai seguir jogando, porque é ele quem capitaliza a Saudi Pro League - disse o periodista.

O vínculo de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr tem duração até o fim do primeiro semestre de 2025, o que implica em mais de um ano de contrato a ser cumprido. Além de um calendário mais leve para um jogador de idade avançada, a busca para alcançar a marca de 1000 gols deve ser o objetivo nos próximos meses. Até aqui, são 885 gols marcados pelo jogador.

Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr (Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP)