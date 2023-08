Jorge Jesus e Michael trabalharam juntos no Flamengo no início de 2020. A dupla conquistou o título do Campeonato Carioca naquele ano, com o atacante marcando na decisão contra o Fluminense. Após o troféu, o Mister deixou o Rubro-Negro para assumir o comando do Benfica. Michael deixou o Flamengo no início de 2022.