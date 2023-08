O Arsenal é o time que está a mais tempo na primeira divisão, seu último rebaixamento ocorreu em 1913 e voltou em 1919, desde então, segue firme na elite do futebol inglês. Em segundo vem o Everton, que desde 1954 segue no primeiro escalão do futebol, que é seguido pelo seu maior rival, o Liverpool, os Reds não são rebaixados desde 1962.