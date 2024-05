Jorge Jesus revela prazo para retorno de Neymar

(Foto: ATTA KENARE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 10:52 • Riade (SAU)

O técnico do time imbatível do Al-Hilal, Jorge Jesus comentou sobre o possível retorno de Neymar, que sofreu com a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco, em agosto de 2023 na partida entre Brasil e Uruguai.

O português ao conceder entrevista coletiva na terça-feira (21), demonstrou cautela e descartou a volta do atacante em curto prazo. Além disso, o treinador afirmou o período em que o jogador ficará fora dos gramados.

- O tempo que dão ao Neymar, em uma lesão dessas, normalmente é entre 10 e 11 meses. Neymar não vai estar operacional no princípio da próxima temporada. Pensamos que em setembro, outubro, ele possa estar em condições de poder competir - destacou Jorge Jesus.

Sem contar com o brasileiro em boa parte da temporada, o Al-Hilal acumulou 34 vitórias seguidas e estabeleceu um novo recorde no futebol masculino mundial. Além disso, foi campeão da Liga Saudita pela 19ª vez.

Neymar foi contratado pelo clube de Riade em agosto de 2023, por 100 milhões de euros e atuou em apenas 5 jogos, marcando um gol. O camisa 10 tem feito treinos físicos e no gramado do CT do Al-Hilal nos últimos dias e expectativa é que ele estivesse disponível para a pré-temporada de 2024/25. Porém, pela previsão do técnico, a expectativa é sua volta seja adiada.

Após temporada de sucesso, o técnico português também comentou sobre a situação no fim do contrato: "Primeiro eu vou acertar o contrato com a diretoria e depois isso virá. Mas confirmo que estamos em constantes discussões sobre os jogadores" - afirmou.