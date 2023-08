Data e horário: 19/08/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

Árbitro: Robert Jones

Assistentes: Ian Hussin e Adrian Holmes

VAR: Jarred Gillett

Cartões amarelos: Gordon, aos 24'/1T (NEW); Tonali, aos 34'/1T (NEW); Julián Álvarez, aos 1'/2T (MCI); Joelinton, aos 9'/2T (NEW); Barnes, aos 13'/2T (NEW); Anderson, aos 22'/2T (NEW); Bruno Guimarães, aos 26'/2T (NEW).

Cartões vermelhos: -

Gol: Julián Álvarez, aos 31'/1T (MCI, 1-0)