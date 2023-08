A Inter abriu o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo, com Lautaro Martínez. O centroavante argentino aproveitou, de primeira, o cruzamento vindo da direita de Dumfries para conferir na cara do gol. Aos 30, a equipe comandada por Simone Inzaghi teve uma boa chance para ampliar; Mkhytarian recebeu de costas para o gol, tocou para trás e Di Marco chegou batendo, mas ela saiu.