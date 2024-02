Neste sábado (10), às 12h (horário de Brasília), Jordânia e Qatar fazem a grande final da Copa da Ásia no Lusail Stadium, em Lusail (QAT). As duas seleções chegam como surpresas na decisão; os jordanianos superaram a Coreia do Sul, enquanto os anfitriões deixaram para trás a ótima geração do Irã, que já havia eliminado o Japão. O jogo terá transmissão da ESPN 4 e do Star+.