Neste sábado de carnaval, o Grêmio jogará também contra a violência às mulheres. Dentro da campanha “Grêmio pelo Zero Assédio”, o Tricolor fará uma ação especial no jogo contra o São Luiz, pelo Campeonato Gaúcho: o volante Villasanti jogará com camisa de número zero, simbolizando a luta por um carnaval e uma sociedade com zero assédio. A ação marca o início de um posicionamento que o Grêmio adotará durante o ano no combate à violência contra a mulher.