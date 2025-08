Roony Bardghji, atacante reforço do Barcelona para a temporada, já está apaixonado pelo clube. Contratado para disputar posição com o astro Lamine Yamal, o jovem de 19 anos declarou que não deseja sair da Catalunha em nenhum momento de sua trajetória.

- Sempre foi meu sonho estar no Barcelona. Fui torcedor do clube, então treinava pensando em chegar aqui. Me sinto em casa, meus companheiros me receberam muito bem. Espero poder ficar aqui por muitos anos, quem sabe por toda a minha carreira, se for possível. Vou fazer o que estiver ao meu alcance para que isso se realize - declarou o atleta.

Bardghji fez sua estreia durante a ronda do Barça na Ásia. Diante do Vissel Kobe, o promissor sueco entrou na segunda etapa e anotou o primeiro gol com a camisa blaugrana, contribuindo para o triunfo por 3 a 1. Depois, frente ao Seoul, também ganhou minutos, e se disse adaptado ao estilo do técnico Hansi Flick.

- O primeiro jogo foi incrível. Quando estreei no Japão, foi uma sensação maravilhosa. Além disso, poder marcar o primeiro gol tornou tudo ainda melhor. O Hansi é um cara legal, se dá bem com todos os jogadores, sabe se comunicar, sabe construir relacionamento com a gente e sinto que isso cresce a cada dia - afirmou Roony.

Depois da tour no continente asiático, o Barcelona deve retornar à Europa na próxima semana. A jornada de pré-temporada deve se encerrar no domingo (10), quando a equipe enfrenta o Como, na Catalunha, pelo simbólico troféu Joan Gamper. Seis dias depois, acontece a estreia oficial em 2024/25: pela primeira rodada de La Liga, o time visita o Mallorca no Son Moix, às 14h30 (de Brasília).

