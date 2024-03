Joia do Barcelona prevê partida contra PSG e define Champions League como objetivo da temporada

Em 13 jogos, Cubarsí jogou com titular em 10 oportunidades (LLUIS GENE / AFP)







Publicada em 19/03/2024 - 19:00 • Barcelona (ESP)

A temporada 2023/24 está entrando na reta final e o Barcelona está focado nos objetivos das atuais competições em disputa. Nas quartas de final da Champions League e vice-líder da La Liga, o clube almeja conquistar um título.

Conhecido por revelar grandes jogadores, como Lionel Messi, Piqué, Puyol, Xavi, Iniesta e, mais recentemente, Lamine Yamal, o Barça tem agora um novo jogador: Pau Cubarsí. Aos 17 anos, o zagueiro soma 13 jogos em 2024, sendo 10 como titular.

Em entrevista aos meios de comunicação do Barcelona, Cubarsí contou quais os campeonato que quer conquistar na temporada e projetou o duelo contra o Paris Saint-Germain, pelas quartas de final da Champions.

- Os principais desafios são dois: tentar vencer o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões, como sempre, e não desistir da Liga. Somos o Barça e devemos lutar até o fim. Não tenho dúvidas de que faremos assim. PSG? Estamos muito ansiosos por isso. Depois de tantos anos sem estar nas quartas de final, vamos dar tudo de si. Além disso , é um jogo muito bom para o espectador e muito bom para os jogadores porque você se esforça ao máximo. Queremos dar tudo de nós e ser uma equipe semifinal - declarou.

O zagueiro vive um momento particular de grandes emoções, ganhando cada vez mais espaço em um dos maiores clubes da Europa, e demonstra não sentir a pressão de defender as cores do clube catalão.

- É um verdadeiro orgulho vestir a camisa do clube da minha vida. Mas quando entro em campo não penso na minha idade. Quando você é jogador do Barça, sempre tem aquela pressão extra, porque usar esse escudo e essa camisa é a coisa mais importante do mundo. Jogamos sob pressão, mas eu penso que isso nos torna melhores jogadores de futebol. É assim que mostramos isso - disse.

Convocado para a seleção espanhola, Cubarsí vai encarar a Colômbia e a Seleção Brasileira, nos dias 22 e 26 de março, respectivamente.

