Diretor do Bayern de Munique dá ultimato para estrela do clube: ‘Ele só precisa dizer sim ou não’

Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 18:50 • Munique (ALE)

Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, foi contundente em relação ao posicionamento do clube nas negociações de renovação do contrato com o lateral Alphonso Davies, de 23 anos. Em declaração dada ao jornal alemão BILD, o dirigente afirmou que o clube enviou sua última proposta para o atleta.

- Fizemos uma proposta concreta e significativa para Alphonso. Em algum momento da vida você precisa dizer sim ou não.

Os diretores do Bayern e o staff do atleta se reuniram na semana passada para discutir os termos de uma possível novo contrato. Segundo apuração da Sky Sports da Alemanha, o Bayern oferece um vínculo até 2029, que pode render até 13 milhões de euros anuais ao canadense. Entretanto, o valor está longe da pedida pelo lateral, que sugere valores próximos a 20 milhões de euros por ano.

Outras apurações da Alemanha sugerem que o ala quer atuar pelo Real Madrid na próxima temporada. Davies, inclusive, estaria recusando ofertas de renovação anteriores por conta do interesse em vestir a camisa dos Blancos. Internamente, a diretoria do Bayern não está muito confiante com a permanência do camisa 19, que terá seu atual contrato encerrado em 2025.

Se os dois lados não chegarem a um denominador comum, Davies e seus agentes devem conversar com o Real Madrid. Porém, segundo Eberl, ainda não houve abordagem formal entre os dois clubes.