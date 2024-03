Desempenho na Champions pode definir permanência de Xavi no Barcelona

Xavi no comando do Barcelona em jogo da Champions League. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 17:42 • Barcelona (ESP)

A busca por um nome de consenso para o cargo de treinador do Barcelona segue como uma das novelas mais longas do futebol espanhol. Nesta terça (19), uma informação dada pelo portal SPORT acrescentou mais um capítulo à situação, que parece estra bem longe de um desfecho. Segundo a apuração, Joan Laporta, presidente do clube, estaria disposto a persuadir Xavi a continuar no cargo caso o Barcelona chegue às semifinais da Champions League.

O treinador já bateu o pé em relação à decisão de sair do clube, e inclusive, o planejamento na diretoria blaugrana está preparado caso o time seja eliminado para o PSG nas quartas de final. Nomes como Hansi Flick, Sérgio Conceição e Roberto De Zerbi foram pautas na agenda do clube, porém, nenhum dos treinadores representou um consenso claro. Ainda faltam alguns passos para a decisão ser tomada, por exemplo, as entrevistas pessoais com os treinadores.

E tudo indica que as negociações não avançarão nas próximas semanas: o Barcelona quer esperar para ver o desempenho da equipe na competição continental. O time comandado por Xavi definitivamente se recuperou na temporada. Além da classificação às quartas da Champions League, a equipe está chegando a marca de dois meses invictos na temporada. Aliás, desde o anúncio da saída de Xavi, o Barcelona nunca mais perdeu um jogo.

A ótima fase fez com que o presidente Joan Laporta colocasse um pé atrás na situação: antes de seguir conduzindo a busca por um novo nome, ele ainda quer ver qual o limite do trabalho de Xavi no Barcelona. Se o time for capaz de eliminar a equipe de Kylian Mbappé, o treinador certamente receberá novas propostas de Joan Laporta. A palavra final em relação ao treinador será do presidente do clube.

Segundo o SPORT, a decisão também significa que Deco, diretor de futebol do Barcelona, terá controle total sobre as novas chegadas e dispensas do clube, independentemente de quem será o próximo comandante do clube. Isto pois algumas negociações já estão sendo tocadas pelo dirigente: as permanências de João Félix e João Cancelo são vistas como duas prioridades para a diretoria, e a expectativa é de selar acordos já nas próximas semanas. Além disso, o clube planeja a contratação de um volante e Kimmich está no radar dos catalães.