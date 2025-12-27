Atuação de ex-Botafogo contra o Manchester City agita internautas: 'Toda vez'
A atuação Igor Jesus no duelo entre Manchester City e Notthingam Forest roubou a cena deste sábado de Premier League, e não só entre torcedores do Botafogo que ainda torcem pelo sucesso do ídolo. O atacante foi determinante nas últimas conquistas do Glorioso.
Depois de deixar muita saudade na torcida do Botafogo, Igor Jesus agora brilha nos gramados da Inglaterra, mais precisamente nos jogos do Notthingam Forest. O centroavante contribuiu com uma bela assistência que abriu o placar para sua equipe. Além da estatística, o brasileiro fez mais um excelente jogo.
Igor Jesus teve passagem mágica no Botafogo
Revelado pelo Coritiba, Igor Jesus foi mapeado e contratado pelo Botafogo para a segunda janela de 2024 após destaque com a camisa do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes. Na época, o Glorioso assinou sem custos de transferência.
O acordo de venda para o Nottingham Forest rendeu mais de R$ 120 milhões, além de percentual em caso de revenda. Ele estava na mira dos ingleses desde a primeira janela de 2025.
Pelo Botafogo, Igor Jesus foi um dos destaques das campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores em 2024. Ele chegou ao clube tendo Tiquinho Soares como concorrente de posição, mas conquistou rapidamente a vaga de titular
Agora, do "quarteto mágico" da temporada passada, apenas Savarino permanece no Botafogo - este com contrato renovado até o fim de 2028. Luiz Henrique foi vendido ao Zenit, da Rússia, e Thiago Almada, ao Lyon, da França.
