Chelsea terá que 'subir o Everest' para eliminar o Arsenal da Copa da Liga
Blues terão que quebrar duas relevantes marcas para superar o rival no agregado
Arsenal e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (3), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa 2025/26. No primeiro jogo, os Gunners venceram por 3 a 2 e deram um grande passo em busca de chegar a decisão da competição. Com o resultado, os Blues terão que quebrar duas preocupantes marcas para virar o placar agregado.
Freguesia?
O Chelsea enfrenta um longo jejum contra o Arsenal, sem vencer o rival desde agosto de 2022. Naquela última vitória, a equipe então comandada por Thomas Tuchel vivia um momento de alta após o título da Champions League e grandes investimentos, como a contratação de Romelu Lukaku. O triunfo por 2 a 0, com gols de Lukaku e Reece James, ocorreu contra um Arsenal que, à época, passava por instabilidade sob a gestão de Mikel Arteta.
Desde então, o cenário do clássico se inverteu, com o Arsenal estabelecendo uma hegemonia de cinco vitórias e dois empates. O período inclui resultados expressivos a favor dos Gunners, como uma vitória por 4 a 2 em Stamford Bridge e uma goleada por 5 a 0 em casa, partida que contou com a "Lei do Ex" de Kai Havertz, autor de dois gols contra seu antigo clube.
O Chelsea esteve perto de encerrar a sequência negativa em 2023, quando abriu 2 a 0 jogando em casa. No entanto, a equipe não conseguiu sustentar a vantagem: o Arsenal aproveitou um erro na saída de bola do goleiro Robert Sánchez para diminuir com Declan Rice e, minutos depois, buscou o empate com Leandro Trossard, mantendo a invencibilidade no confronto direto.
Atualmente, o técnico Liam Rosenior soma seis vitórias em sete jogos pelo Chelsea, sendo sua única derrota justamente para o Arsenal, na partida de ida da semifinal. O retrospecto em Stamford Bridge é particularmente desfavorável para os Blues: a última vitória em casa contra o rival ocorreu em 2018, acumulando desde então quatro derrotas e três empates diante de sua torcida.
Defesa forte
Para que o Chelsea não precise de disputa de pênaltis, terão que vencer por dois gols ou mais de diferença. Porém, a última vez que o Arsenal foi superado por essa vantagem dentro de casa foi em janeiro de 2025, na partida de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa, contra o Newcastle. Na partida, Isak e Gordon marcaram os gols da vitória dos Magpies, que eliminaram os Gunners e, na sequência, se sagraram campeões.
Desde então, o Arsenal até sofreu dois ou mais gols em outras cinco ocasiões, com três empates e duas derrotas, sendo a mais recente contra o Manchester United, em janeiro deste ano, por 3 a 2.
