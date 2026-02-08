Liverpool e Manchester City se enfrentam com risco de perda de hegemonia

"Donos" da Inglaterra nos últimos oito anos, Liverpool e Manchester City se enfrentam com o risco de perder a hegemonia da Premier League. Os adversários lutam por objetivos opostos no momento e podem ver o Arsenal disparar na liderança do Campeonato Inglês.

O Manchester City entrará em campo no Anfield com nove pontos de desvantagem para o Arsenal. Um tropeço da equipe de Pep Guardiola pode ser determinante na campanha dos Gunners para encerrar um jejum de mais de 20 anos sem título da Premier League.

Por outro lado, o Liverpool está longe de defender o título de atual campeão inglês, mas buscando uma vaga na zona de Champions League. Uma vitória dos Reds aproximaria o time de Arne Slot do Manchester United, que é o 4º colocado com 44 pontos.

Nas últimas oito edições, o Manchester City conquistou seis títulos, enquanto o Liverpool ergueu dois troféus da Premier League. O Chelsea foi o último campeão antes da hegemonia entre os dois rivais em 2016/2017.

Liverpool x Manchester City pode marcar último clássico entre Slot e Guardiola

Com dificuldades na atual temporada, Liverpool x Manchester City também pode marcar o último clássico entre Arne Slot e Pep Guardiola. Ambos os treinadores são dúvidas em seus respectivos clubes para a próxima temporada.

Enquanto Arne Slot é muito questionado em Anfield com uma temporada bem abaixo da média em 2025/2026. Por outro lado, Guardiola tem contrato até junho de 2027, mas cresce os rumores sobre a possibilidade do vínculo ser antecipado por vontade do comandante.

O clássico que esquentou nos últimos anos está próximo de encerrar ciclos na atual temporada, mas ainda assim ambos possuem muita ambição e muitos sonhos em jogo.

