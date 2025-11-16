Jogo na Inglaterra é interrompido após árbitra denunciar assédio

Uma partida de um campeonato amador na Inglaterra foi interrompida e cancelada após denúncia de insultos sexistas dirigidos a uma árbitra. O AFC Rushden & Diamonds informou que o duelo contra o Coventry Sphinx foi paralisado no intervalo, quando um comentário de natureza sexista, vindo da torcida, foi dirigido a ela.

O técnico Elliot Sandy, do Rushden, comentou que a árbitra paralisou o jogo enquanto a pessoa envolvida era retirada do estádio, em entrevista aos canais do clube. No entanto, ela informou às equipes, no intervalo, que não se sentia bem e segura para continuar com a partida.

O clube de Northamptonshire disse estar "profundamente preocupado e decepcionado", além de que "tomará as medidas mais rigorosas possíveis" caso seja comprovado que o responsável tem ligação com o time.

Comunicado do AFC Rushden & Diamonds sobre o episódio de assédio na íntegra:

Tradução da nota sobre o episódio do assédio: "O AFC Rushden & Diamonds confirma que a partida de hoje contra o Coventry Sphinx foi adiada no intervalo. Um comentário de teor sexista foi supostamente dirigido à árbitra perto do fim do primeiro tempo. As tentativas de identificar o indivíduo não tiveram sucesso.

Estamos profundamente preocupados e desapontados que tal comportamento tenha ocorrido em um de nossos jogos. Linguagem ou ações discriminatórias de qualquer tipo não têm absolutamente nenhum lugar em nosso clube comunitário ou na comunidade do futebol em geral. Como clube, estamos comprometidos em proporcionar um ambiente seguro, respeitoso e inclusivo para todos os jogadores, árbitros, voluntários e torcedores, independentemente de sua origem, identidade ou crenças.

O caso foi relatado às autoridades competentes, e daremos total apoio e cooperação a quaisquer investigações que se seguirem. Se for estabelecido que o responsável está ligado ao AFC Rushden & Diamonds, tomaremos as medidas mais rigorosas possíveis, de acordo com nossas políticas e valores.

Incentivamos quaisquer torcedores que testemunharam o incidente, ou que possam ter informações que possam ajudar, a entrar em contato com o clube o mais rápido possível através do e-mail [email protected]. Todos os comentários serão tratados confidencialmente.

Agradecemos a compreensão e paciência de ambas as torcidas e comunicaremos novas atualizações quando apropriado."

Comunicado do Coventry Sphinx na íntegra:

Perto do final do primeiro tempo da partida desta tarde contra o AFC Rushden & Diamonds, a árbitra alertou ambos os clubes de que um espectador havia feito um comentário depreciativo direcionado a ela. Após o incidente, o jogo foi abandonado.

Realizaremos uma investigação sobre o incidente e responderemos a quaisquer consultas recebidas da liga e da Federação (FA).

Estamos profundamente preocupados com o relato de comentários dessa natureza.

Linguagem ou ações discriminatórias não têm lugar no Coventry Sphinx, nem deveriam ter em qualquer esfera da vida."