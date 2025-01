Jogo do Real Madrid é interrompido por motivo incomum

Por volta dos 76 minutos, o duelo entre Real Valladolid e Real Madrid foi paralisado por alguns minutos por um motivo incomum. Segundo informações dos repórteres da ESPN que estão ao vivo na transmissão da partida, a interrupção se deu devido a um atendimento médico que precisou ser prestado a um torcedor na arquibancada.

O torcedor não foi identificado e não foram dados detalhes sobre o motivo do atendimento, mas rapidamente a bola voltou a rolar o problema parece ter sido contido. O torcedor passa bem e não houveram grandes complicações.

Mbappé comemora seu gol marcado em Real Madrid x Valladolid (Foto: CESAR MANSO/AFP)

Panorama do jogo de hoje

O Real Valladolid recebe o Real Madrid, neste sábado (25), em duelo válido pela 21ª rodada da La Liga, no Estádio José Zorrilla. Mesmo em caso de derrota merengue, a liderança do Campeonato permanece com o Real, mas uma vitória pode abrir uma importante vantagem em relação ao vice-líder, Atlético de Madrid.

Titulares do Real para enfrentar o Valladolid

Courtois; Asencio; Tchouameni; Rudiger; Fran García; D. Ceballos; Valverde; Brahim Díaz; Bellingham, Rodrygo; Mbappé.