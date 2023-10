O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

Antes de tudo, é preciso entender. A guerra tem um histórico de mais de 70 anos, desde que a Organizações das Nações Unidas (ONU), em 1947, propôs a criação de dois estados: judeu, para o Israel, e árabe, para a Palestina, dividida entre Gaza e Cisjordânia. Em entrevista ao Lance!, o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Fernando Brancoli, comenta sobre as ofensivas sofridas por Israel, afirmando que o contra-ataque está sendo realizado, potencializando, ainda mais, a guerra.



+ Histórico de conflitos no Oriente Médio impacta no esporte: relembre episódios, consequências e entenda o que está acontecendo