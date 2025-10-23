Jogador sofre fratura na face, e Racing x Flamengo ganha mais um desfalque
Sosa leva cotovelada do próprio companheiro e tem rosto "desfigurado"
- Matéria
- Mais Notícias
Santiago Sosa, zagueiro do Racing, ficou com ferimentos no rosto após receber uma cotovelada acidental de seu companheiro de equipe Marcos Rojo durante partida contra o Flamengo pela semifinal da Libertadores. O defensor sofreu uma fratura no seio maxilar direito e passará por cirurgia, desfalcando o time argentino no jogo de volta da semifinal da Libertadores.
Relacionadas
- Fora de Campo
Após lesão de Pedro ser confirmada, jornalista critica atitude de Bruno Henrique
Fora de Campo23/10/2025
- Fora de Campo
Jogador e técnico da NBA são presos pelo FBI em investigação de esquemas
Fora de Campo23/10/2025
- Fora de Campo
Flamengo x Racing: especialista discorda de decisão capital do árbitro
Fora de Campo23/10/2025
📲 Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp
O choque entre os jogadores do Racing (Santiago Sosa e Marcos Rojo) aconteceu nos minutos finais do confronto disputado no Maracanã, quando ambos tentavam disputar a bola no alto. Após o impacto, o defensor argentino de 26 anos precisou de atendimento médico, mas permaneceu em campo até o apito final. ▶️Confira o lance abaixo;
➡️ Flamengo x Racing: especialista discorda de decisão capital do árbitro
Ao final da partida, o zagueiro apresentava um olho inchado e sangramento no nariz, com manchas de sangue em seu uniforme. Mesmo com dores, Sosa fez questão de se aproximar do setor visitante do Maracanã para agradecer a torcida argentina pelo apoio. Sua perseverança foi reconhecida por internautas na web;
Flamengo vence Racing com placar magro no Maracanã
O Flamengo venceu o Racing, da Argentina, por 1 a 0 pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. No Maracanã, que contou com mais de 71 mil torcedores, o grande destaque foi Carrascal, autor do único gol do jogo.
Flamengo e Racing voltam a se enfrentar no dia 29 de outubro, em Avellaneda, na Argentina, às 21h30 (de Brasília). A outra chave das semifinais conta com o duelo entre LDU e Palmeiras, que se enfrentam nesta quinta-feira (jogo de ida).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias