Fora de Campo

Flamengo x Racing: especialista discorda de decisão capital do árbitro

O gol do Racing sequer chegou a ser validado

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/10/2025
10:54
árbitro Jesús Valenzuela (VEN), que apitou o duelo entre Flamengo e Racing no Maracanã
Árbitro Jesús Valenzuela (VEN), que apitou o duelo entre Flamengo e Racing no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
O gol do Racing que aconteceu após o árbitro já ter apitado para marcar a falta de Sosa em Carrascal, do Flamengo, sequer chegou a ser validado. Para o ex-árbitro Guilherme Ceretta, a decisão de Jesús Valenzuela, juiz do jogo, foi equivocada e não houve contato faltoso no jogador do Flamengo.

- Não foi nada. O árbitro, além de errar e dar a falta, apitou antes do lance ser concluído, impedindo o VAR de intervir e poder ajudá-lo. Errou a arbitragem, que está em momento crítico. É bom para que a gente não fale só da arbitragem brasileira. É um caos total na América do Sul - disse em entrevista ao portal UOL.

O gol do Racing, marcado no início do segundo tempo, não foi anulado porque sequer chegou a ser confirmado. Sendo assim, o VAR não poderia intervir sugerindo uma revisão.

Equipe de arbitragem de Flamengo 1 x 0 Racing
🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
📺 VAR: Calos Orbe (EQU

Carrascal foi destaque em Flamengo x Racing

O Flamengo venceu o Racing, da Argentina, por 1 a 0 pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. No Maracanã, que contou com mais de 71 mil torcedores, o grande destaque foi Carrascal, autor do único gol do jogo.

Flamengo e Racing voltam a se enfrentar no dia 29 de outubro, em Avellaneda, na Argentina, às 21h30 (de Brasília). A outra chave das semifinais conta com o duelo entre LDU e Palmeiras, que se enfrentam nesta quinta-feira (jogo de ida).

Carrascal comemora gol do Flamengo diante do Racing (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Carrascal comemora gol do Flamengo diante do Racing (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

