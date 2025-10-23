Flamengo x Racing: especialista discorda de decisão capital do árbitro
O gol do Racing sequer chegou a ser validado
- Matéria
- Mais Notícias
O gol do Racing que aconteceu após o árbitro já ter apitado para marcar a falta de Sosa em Carrascal, do Flamengo, sequer chegou a ser validado. Para o ex-árbitro Guilherme Ceretta, a decisão de Jesús Valenzuela, juiz do jogo, foi equivocada e não houve contato faltoso no jogador do Flamengo.
Após lesão de Pedro ser confirmada, jornalista critica atitude de Bruno Henrique
Fora de Campo
Torcedores do Palmeiras se revoltam com lance em Flamengo x Racing: ‘Acabou’
Fora de Campo
Jornalista analisa futuro de Gui Santos na NBA: ‘É esse tipo de jogador’
Fora de Campo
- Não foi nada. O árbitro, além de errar e dar a falta, apitou antes do lance ser concluído, impedindo o VAR de intervir e poder ajudá-lo. Errou a arbitragem, que está em momento crítico. É bom para que a gente não fale só da arbitragem brasileira. É um caos total na América do Sul - disse em entrevista ao portal UOL.
O gol do Racing, marcado no início do segundo tempo, não foi anulado porque sequer chegou a ser confirmado. Sendo assim, o VAR não poderia intervir sugerindo uma revisão.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Equipe de arbitragem de Flamengo 1 x 0 Racing
🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
📺 VAR: Calos Orbe (EQU
Carrascal foi destaque em Flamengo x Racing
O Flamengo venceu o Racing, da Argentina, por 1 a 0 pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. No Maracanã, que contou com mais de 71 mil torcedores, o grande destaque foi Carrascal, autor do único gol do jogo.
Flamengo e Racing voltam a se enfrentar no dia 29 de outubro, em Avellaneda, na Argentina, às 21h30 (de Brasília). A outra chave das semifinais conta com o duelo entre LDU e Palmeiras, que se enfrentam nesta quinta-feira (jogo de ida).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias