Relembre o retrospecto de Cristiano Ronaldo contra a Espanha

Cristiano Ronaldo está prestes a enfrentar um de seus maiores fantasmas no futebol de seleções. Neste domingo (8), na final da Nations League, Portugal mede forças com a Espanha na Allianz Arena, em Munique. O craque de 40 anos terá talvez sua última chance de mudar um retrospecto que, para ele, tem sido especialmente ingrato.

Poucos adversários complicaram tanto a vida de Cristiano quanto “La Roja”. Em nove confrontos, o português venceu apenas dois – e apenas um em uma competição oficial. Foram ainda quatro empates e três derrotas. O dado mais surpreendente, no entanto, é que ele só balançou as redes uma única vez contra os espanhóis. Foi em grande estilo, é verdade: um hat-trick na estreia da Copa do Mundo de 2018, incluindo uma cobrança de falta nos minutos finais que selou o empate em 3 a 3. Ainda assim, nem naquele jogo saiu com a vitória.

Em 2018, Cristiano Ronaldo anotou um hat-trick contra a Espanha, com direito a um belo gol de falta, pela Copa do Mundo (Foto: AFP)

A história entre Cristiano Ronaldo e Espanha

O histórico começa lá atrás, em 2004. Com apenas 19 anos, Cristiano era titular da seleção portuguesa que venceu a Espanha por 1 a 0 na Eurocopa, em Lisboa. Foi sua única vitória oficial sobre os vizinhos - e, mesmo com boa atuação, não participou diretamente do gol de Nuno Gomes. Depois disso, só frustrações: a eliminação nas oitavas da Copa de 2010, a derrota nos pênaltis na semifinal da Euro 2012, em que não bateu o seu, e os tropeços recentes na Nations League, em 2022.

Portugal também carrega um longo tabu: não vence a Espanha há 15 anos, desde um amistoso em 2010. Em jogos oficiais, o jejum dura mais: 21 anos. Agora, com uma campanha sólida, que passou por cima de Dinamarca e Alemanha nas fases eliminatórias, a equipe de Roberto Martínez busca encerrar esse histórico incômodo e conquistar o segundo título da Nations League.

A Espanha, atual campeã, chega embalada. Invicta na fase de grupos, passou nos pênaltis pela Holanda e venceu a França por 5 a 4 na semifinal, com show do jovem Lamine Yamal. Luís de la Fuente deve repetir a formação na busca por mais um troféu - e, quem sabe, manter a sina de Cristiano Ronaldo contra um de seus rivais mais persistentes.

