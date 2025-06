As escalações de Portugal e Espanha já foram divulgadas para a grande final da Nations League. As equipes entram em campo neste domingo (8), às 16h (de Brasília), Allianz Arena, em Munique, em busca do bicampeonato da competição. O técnico Roberto Martínez coloca a campo força máxima, com direito a Cristiano Ronaldo, artilheiro da competição, em busca de mais um título.

O tempo tenta, mas ainda não venceu Cristiano Ronaldo. Aos 40 anos, o craque português decidiu mais um jogo pela seleção de Portugal e chegou ao seu 137° gol pelo país na vitória de virada por 2 a 1 contra a Alemanha na semifinal da Nations League. Em jogo realizado nesta quarta-feira (4), na Allianz Arena, em Munique (ALE), os portugueses não se intimidaram pela torcida e garantiram a vaga na final.

Portugal chega a decisão em busca do bicampeonato da Nations League. Cristiano Ronaldo e companhia venceram a primeira edição da competição, realizada em 2019. os atuais campeões, contudo, são os rivais. A Espanha detém os atuais títulos da nations e da Eurocopa, despontando como favoritas. Escalações de Portugal e Espanha: Veja o time de Roberto Martínez.

🔴🟢Escalação de Portugal para o confronto contra a Espanha na Nations League

Escalações de Portugal x Espanha: Cristiano Ronaldo está escalado para a decisão (Foto: Alexandra Beier/AFP)

⚽ GOL: Diogo Costa

⚽ LD: João Neves

⚽ ZAG: Rúben Dias

⚽ ZAG: Gonçalo Inácio

⚽ LE: Nuno Mendes

⚽ MC: Vitinha

⚽ MC: Bernardo Silva

⚽ MC: Bruno Fernandes

⚽ ATA: Pedro Neto

⚽ ATA: Cristiano Ronaldo

⚽ ATA: Francisco Conceição

Como a Nations League interfere nas Eliminatórias para a Copa do Mundo?

As Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 já começaram, mas não para todas as seleções. Isso se deve ao fato de que os resultados das quartas de final da Liga das Nações interferiram tanto na formação dos grupos do torneio qualificatório quanto no caminho das equipes na repescagem para o Mundial, que será sediado por Estados Unidos, Canadá e México.

Com a definição do mata-mata da Nations League em novembro de 2024, a Uefa realizou o sorteio dos 12 grupos das Eliminatórias. O sorteio foi feito na sede da entidade em dezembro do mesmo ano, organizando as seleções em grupos de A a L.

Os primeiros colocados de cada chave se classificarão automaticamente para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, os grupos não foram completamente definidos de imediato, pois sua composição dependia dos resultados das quartas de final da Nations League.

