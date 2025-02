Vini Jr é capitão do Real Madrid pela primeira vez

Vini Jr. iniciou o duelo entre Real Sociedad e Real Madrid como o capitão merengue nesta quarta-feira (26), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. Esta é a primeira vez que o brasileiro começa uma partida oficial com a braçadeira do clube.

Oficialmente, Vinícius é o quinto na lista de capitães da equipe madrilenha. Dono da faixa, Luka Modrić está no banco de reservas. O croata é seguido por Dani Carvajal (lesionado), Lucas Vázquez (também suplente) e Federico Valverde (poupado), todos fora do time titular no confronto no estádio Anoeta, na hierarquia dos Galáticos.

Desta forma, o camisa 7 ganhou a oportunidade de ser capitão pela primeira vez. No segundo tempo, após a entrada de Vázquez no lugar de Raúl Asencio no intervalo, Vini Jr entregou a braçadeira para o lateral-direito.

Números de Vini Jr pelo Real Madrid

Vinícius chegou ao Real Madrid em 2018, vindo do Flamengo. Desde então, o brasileiro soma 299 partidas pela equipe principal do clube, com 102 gols e 69 assistências registradas. São 14 títulos conquistados pelos Merengues, com destaque para duas Champions League e três La Ligas. Além disso, foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2024.

