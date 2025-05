O atacante do Nottingham Forest, Taiwo Awoniyi, acordou de um coma induzido após passar por uma cirurgia de emergência. O jogador havia sido submetido a uma operação para tratar uma grave lesão abdominal. Awoniyi já está consciente e em processo de recuperação, mas seguirá sob observação rigorosa no hospital, cercado por sua família.

O incidente ocorreu durante o empate de 2 a 2 contra o Leicester City, em partida válida pela Premier League. Awoniyi sofreu a lesão ao colidir com a trave enquanto tentava alcançar um cruzamento do companheiro de equipe Anthony Elanga. Após a queda, o atacante foi atendido no campo e, embora visivelmente em dor, retornou à partida. No entanto, o mal-estar foi tão intenso que o jogador precisou ser substituído, já que o Nottingham Forest já havia feito todas as substituições permitidas e teve que terminar o jogo com um jogador a menos.

Awoniyi caído no gramado após se chocar com a trave no jogo entre Nottingham Forest e Leicester (Foto: Justin Tallis/AFP)

Na segunda-feira, exames confirmaram a gravidade da lesão abdominal e Awoniyi foi rapidamente levado ao hospital, onde passou por uma cirurgia considerada complexa. A operação foi descrita como um procedimento crítico, realizado por uma equipe médica especializada. Na noite de quarta-feira, o jogador ainda estava recebendo cuidados intensivos, mas o quadro geral era estável, o que trouxe alívio aos fãs e aos membros do clube.

Nottingham Forest em busca de vaga na Champions

Nas duas últimas rodadas da Premier League, o Nottingham Forest visita o West Ham e recebe o Chelsea. Após três tropeços consecutivos, a equipe caiu para a 7ª colocação e tem um ponto de desvantagem para os Blues, que estão na zona de classificação para a Champions League.