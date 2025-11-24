Com expulsão inusitada, Everton vence Manchester United pela Premier League
Toffees vencem fora de casa com golaço de Dewsbury-Hall e grandes defesas de Pickford
- Matéria
- Mais Notícias
O Everton derrotou o Manchester United por 1 a 0, nesta segunda-feira (24), pela 12ª rodada da Premier League. Em duelo disputado no Old Trafford, em Manchester (ING), os Toffees viveram um pesadelo nos primeiros minutos, com expulsão relâmpago de Gana Gueye, que discutiu e agrediu o companheiro de time Michael Keane. Porém, com golaço de Kiernan Dewsbury-Hall e solidez defensiva.
Relacionadas
- Futebol Internacional
‘480 milhões de euros jogados no lixo’, diz jornal sobre derrota do Liverpool
Futebol Internacional23/11/2025
- Futebol Internacional
Web crava título do Arsenal após vitória na Premier League: ‘Já é’
Futebol Internacional23/11/2025
- Futebol Internacional
Newcastle vence, e Bruno Guimarães discute com Guardiola após partida; veja vídeo
Futebol Internacional22/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, o Everton pula para décima primeira colocação, com 18 pontos e à frente do rival Liverpool. Já o Manchester United, com a mesma pontuação, ocupa a décima posição.
Como foi Manchester United x Everton?
Logo nos primeiros minutos, o Everton viveu um pesadelo. Aos dez minutos, Séamus Coleman sentiu lesão e foi substituído por Jake O'Brien. No lance seguinte, o Manchester United chegou com perigo, em finalização de Bruno Fernandes, o que irritou Gana Gueye. O volante começou a discutir com o zagueiro do próprio time, Michael Keane, e o agrediu com um tapa na cara. Com a agressão, o senegalês foi expulso.
Mesmo com um a menos, o Everton conseguiu se defender bem e se aproveitando dos diversos erros de passe do United. Quando teve a bola, os Toffees foram melhores e abriram o placar com Kiernan Dewsbury-Hall. O meia recebeu na entrada da área, ganhou de Leny Yoro e finalizou com estilo no ângulo de Senne Lammens, que até chegou a encostar na bola, mas sem evitar o gol.
Na segunda etapa, o Manchester United partiu para cima, com substituições ofensivas. Já o Everton seguiu bem na defesa, sem deixar espaços na entrada da área. Sem conseguir por baixo, os Diabos Vermelhos apostaram nos cruzamentos e quase empataram em cabeçada de Joshua Zirkzee, mas Jordan Pickford fez grande defesa.
Perto dos minutos finais, o United avançou ainda mais as linhas em busca do gol de empate, mas não conseguiram passar pela defesa do Everton, principalmente por Pickford, que assegurou a vitória por 1 a 0, dentro do Old Trafford. Esta foi a primeira vitória do treinador David Moyes como visitante dentro do estádio após 18 partidas.
O que vem por aí?
O Manchester United retorna aos gramados no domingo (30), contra o Crystal Palace, pela 13ª rodada da Premier League, às 9h30. Pela mesma competição, o Everton encara o Newcastle, no sábado (29), às 14h30.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias