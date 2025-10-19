Faltando 10 rodadas para o fim do Brasileirão, o Fluminense segue na briga pela vaga direta na Libertadores de 2026. Para isso, precisa terminar entre os quatro primeiros colocados, cuja média de corte histórica é de 65 pontos, segundo levantamento do "Ge".

Dessa maneira, o time precisa somar pelo menos 24 pontos dos 30 em disputa, refletindo um aproveitamento de 80%, algo que, considerando as últimas campanhas, se mostra um grande desafio, já que o máximo que conquistou foi 19 pontos.

Mesmo assim, é possível ficar fora do G4, já que, em 2014, o quarto colocado ficou com 69, o que demandaria uma campanha praticamente perfeita. Nesse cenário, poderia empatar um único jogo dos 10 restantes.

O Tricolor ocupa a 7ª posição, com 41 pontos, atrás de Bahia e Botafogo, que tem 43. Até a última rodada, enfrentará o Tricolor baiano e o Mirassol, além de possíveis concorrentes pela vaga no G4 e postulantes ao título. Serão cinco jogos no Maracanã e cinco fora.

Thiago Silva comemora gol que garantiu a vitória do Fluminense sobre o Juventude no Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Fluminense no Brasileirão de 2022, 23 e 24

Em 2024, o Flu chegou na reta final do Brasileirão na briga contra o rebaixamento. Apesar de estar em situação menos drástica que a de 2009, a situação pedia uma arrancada na reta final, que terminou com a quebra do tabu de vencer o Palmeiras no Alianz Parque.

Além do time paulista, venceu outros quatro jogos, contra Cruzeiro, Cuiabá e Flamengo, no Maracanã. Empatou com Grêmio, Criciúma e Fortaleza, no Rio, e com Athletico, fora de casa. Na sequência, perdeu apenas para o Vitória e Internacional longe de seus domínios. Ao fim, somou 16 pontos e ficou em 13º lugar.

O pior aproveitamento desse recorte foi em 2023, quando fez 14 pontos, com quatro vitórias e um empate. Venceu Goiás, São Paulo e Coritiba em casa, e Santos fora. O empate foi no Rio Grande do Sul, contra o Internacional. Já as derrotas foram para Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Palmeiras e Grêmio, fora de casa — o clássico teve mando rubro-negro.

Por outro lado, o ano de 2022 traz esperanças para o Flu, mas vale destacar que, na época, Germán Cano e Jhon Arias viviam o auge sob o comando de Fernando Diniz — cenário bem distinto do atual. Dos 19 pontos, 12 foram conquistados fora de casa sobre Avaí, Corinthians, Ceará e Bragantino. No Maracanã, venceu São Paulo e Goiás, e empatou com Botafogo. As derrotas foram para Atlético-MG, Atlético-GO e América-MG.

Relembre os jogos:

2024 - 16 pontos: Cruzeiro (C), Flamengo (F), Vitória (F), Grêmio* (C), Internacional (F), Fortaleza* (C), Criciúma* (C), Athletico* (F), Cuiabá (C), Palmeiras (F);

(C), (F), Vitória (F), Grêmio* (C), Internacional (F), Fortaleza* (C), Criciúma* (C), Athletico* (F), (C), (F); 2023 - 14 pontos: Goiás (C), Atlético-MG (F), Bahia (F), São Paulo (C), Internacional* (F), Flamengo* (F), Coritiba (C), Santos (F), Palmeiras (F) e Grêmio (F);

(C), Atlético-MG (F), Bahia (F), (C), Internacional* (F), Flamengo* (F), (C), (F), Palmeiras (F) e Grêmio (F); 2022 - 19 pontos: Atlético-MG (F), Atlético-GO (F), América-MG (C), Avaí (F), Botafogo* (C), Corinthians (F), Ceará (F), São Paulo (C), Goiás (C), Bragantino (F).

▶️ Jogos em negrito foram vencidos pelo Flu; em itálico, foram derrotas; com asterisco*, foram empate.

Próximos jogos do Fluminense

29ª rodada: Vasco x Fluminense 30ª rodada: Fluminense x Internacional 31ª rodada: Ceará x Fluminense 32ª rodada: Fluminense x Mirassol 33ª rodada: Cruzeiro x Fluminense 34ª rodada: Fluminense x Flamengo 35ª rodada: Palmeiras x Fluminense 36ª rodada: Fluminense x São Paulo 37ª rodada: Grêmio x Fluminense 38ª rodada: Fluminense x Bahia