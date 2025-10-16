Thiago Silva faz gol inacreditável no último lance e salva o Fluminense de vexame

O Fluminense venceu o Juventude por 1 a 0 nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Com golaço de voleito de Thiago Silva no apagar das luzes, o Tricolor se livrou de um resultado péssimo.

O primeiro tempo começou com o Juventude tomando a iniciativa e criando a primeira grande chance da partida. Em jogada pela direita, a equipe gaúcha encontrou espaço nas costas da defesa tricolor e quase abriu o placar após um bate-rebate dentro da área, obrigando Fábio a fazer boa defesa. O Fluminense, por sua vez, apresentou dificuldades para sair jogando. A marcação alta do adversário atrapalhou a construção de jogo, e a bola raramente passava do meio de campo com posse controlada.

As tentativas de avanço se concentraram pelo lado esquerdo, com Kevin Serna buscando jogadas de velocidade, mas sem conseguir receber bolas limpas para atacar. Enquanto isso, o Juventude trocava passes com tranquilidade e fazia o Flu correr para trás. Após os 15 minutos, o time de Luis Zubeldía começou a se ajustar e passou a ter mais posse, mas seguia travado na criação. Um lance de bola parada ilustrou o momento: o Tricolor tentou uma jogada ensaiada em cobrança de falta, mas a troca de passes resultou em recuo para o goleiro Fábio, gerando vaias e protestos das arquibancadas.

O panorama se manteve até o intervalo. O Fluminense tentou um abafa nos minutos finais, mas seguiu atrapalhado e sem conseguir chegar ao gol. A equipe foi para o vestiário sob críticas e impaciência da torcida. No segundo tempo, o time voltou mais ligado e com mais atitude, controlando melhor o jogo, embora ainda sem chances claras de gol.

Aos 15 minutos, Zubeldía promoveu a primeira mudança: Lima saiu para a entrada de John Kennedy, deixando o time sem um armador fixo e com dois atacantes de referência, ao lado de Cano. A alteração mudou o espírito do jogo. John Kennedy trouxe mais mobilidade e agressividade, participando de várias jogadas individuais e dando novo ritmo ao ataque tricolor.

O Fluminense acumulou chances desperdiçadas. Em uma delas, Canobbio driblou três marcadores, mas se embananou sozinho e ficou sem a bola. Pouco depois, Freytes lançou Fuentes, que cruzou para trás e encontrou John Kennedy. O atacante finalizou de primeira, mas a bola desviou na defesa. O Tricolor criava, mas esbarrava sempre na barreira do Juventude.

Com o placar inalterado, Zubeldía voltou a mexer: tirou Cano para a entrada de Everaldo, e Canobbio para colocar Soteldo. Antes, Riquelme já havia substituído o desgastado Serna. As mudanças geraram irritação nas arquibancadas. A torcida vaiou com força as entradas de Soteldo e Everaldo, que vinham sendo criticados nas últimas partidas.

Nos minutos finais, o time se desorganizou completamente. O Fluminense voltou a apresentar os mesmos erros do primeiro tempo — passes curtos errados, cruzamentos sem direção e decisões apressadas. O goleiro Jandrei pouco trabalhou, e o Flu parecia condenado a um empate com gosto de derrota. Soteldo cruzava bolas para ninguém, enquanto o time se mostrava nervoso e desconectado.

Mas quando o empate já parecia inevitável, surgiu o herói da noite. Nos acréscimos, após uma bola viva dentro da área, Thiago Silva acertou um voleio preciso e improvável, que entrou devagarinho no canto de Jandrei. O Maracanã explodiu. O zagueiro e ídolo tricolor, que retornou ao clube em 2025, foi o responsável por salvar o time de um tropeço em casa. No canto da torcida, "Thiago Silva é Rei", não teve a habilidade, mas prevaleceu o vigor do mito que a torcida consagrou.

O que vem por aí para Fluminense e Juventude?

O Tricolor volta a campo na segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Vasco, no Maracanã, pelo Brasileirão. O Juventude também joga na segunda, mas às 19h, contra o Bragantino.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 🆚 JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 28ª rodada

📆 Data e horário: Quinta-feira, 16 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Jadson (JUV), Luis Mandaca (JUV), Freytes (FLU), Thiago Silva (FLU), Gabriel Taliari (JUV), Marcos Paulo (JUV)

🏟️ Público: 15.639

💰 Renda: R$ 600.676,00

ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê (Fuentes); Martinelli, Hércules e Lima (John Kennedy); Canobbio (Soteldo), Serna (Riquelme) e Cano (Everaldo).

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)

Jandrei; Igor Formiga, Abner, Marcos Paulo e Alan; Rafael Bilu (Negueba), Jadson (Peixoto), Caíque e Luis Mandaca; Gilberto (Nenê) e Gabriel Taliari (Giovanny).

🟥 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Fernanda Kruger (MT)

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)