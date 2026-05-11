menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jogador do Barcelona entra para a história após conquistar títula da La Liga sobre o Real Madrid

João Cancelo é o primeiro jogador a vencer 4 das 5 grandes ligas europeias.

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 11/05/2026
18:05
A equipe do Barcelona comemora a conquista da La Liga de 2025/26 após a partida entre Barcelona e Real Madrid (Foto de Josep Lago / AFP)
imagem cameraA equipe do Barcelona comemora a conquista da La Liga de 2025/26 após a partida entre Barcelona e Real Madrid (Foto de Josep Lago / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

João Cancelo acaba de escrever seu nome nos livros de história de um jeito que poucos poderiam prever. Após a vitória do Barcelona por 2 a 0 sobre o Real Madrid, que selou o título da La Liga em pleno Camp Nou, o lateral português atingiu um marco que escapou até dos maiores gênios do futebol.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Barcelona confirmou o título do campeonato espanhol após uma vitória categórica contra o seu maior rival, o Real Madrid, no El Clásico disputado na tarde de domingo (10). Com este resultado, o time comandado por Hansi Flick atingiu um feito épico a La Liga, precisamente num confronto direto contra os Merengues.

continua após a publicidade

O Barcelona precisava apenas evitar a derrota contra a equipe de Álvaro Arbeloa, uma vez que liderava a tabela com 11 pontos de vantagem antes da 35ª rodada. A missão foi cumprida com estilo: um golaço de falta magistral de Marcus Rashford e um belo chute de Ferran Torres selaram o 29º título da história do Barça.

Para João Cancelo, este título tem um sabor especial. Após ter passado pelo clube por empréstimo na temporada 2023/24 sem conquistar o troféu, o lateral regressou em janeiro de 2026, vindo do Al Hilal, para se tornar peça fundamental no esquema de Hansi Flick. Com um gol e três assistências em 13 partidas, a sua influência foi imediata.

continua após a publicidade
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA VIGO
João Cancelo em ação na sua primeira passagem pelo Barcelona na temporada 2023/24 (Foto: PAU BARRENA / AFP)

Ao levantar o troféu espanhol, João Cancelo tornou-se o primeiro jogador da história a conquistar títulos de campeão em quatro das cinco principais ligas da Europa (as chamadas "Big Five").

Primeira Liga: Benfica (2014)

Série A (Itália): Juventus

Premier League (Inglaterra): Manchester City (3 títulos)

Bundesliga (Alemanha): Bayern de Munique

La Liga (Espanha): Barcelona (2026)

O feito de João Cancelo ganha contornos de raridade quando comparado com outras lendas. David Beckham, por exemplo, venceu na Inglaterra, Espanha e França, mas o título italiano escapou-lhe nas suas passagens pelo AC Milan. Cristiano Ronaldo, compatriota de Cancelo e um dos maiores jogadores da história do futebol, dominou a Inglaterra, Espanha e Itália, mas nunca chegou a conquistar um quarto campeonato de elite.

Outros nomes de peso como Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, Kingsley Coman e Dani Alves também conquistaram troféus em três das cinco grandes ligas, mas nenhum conseguiu a proeza de vencer em quatro países distintos da elite europeia. Aos 31 anos, João Cancelo não é apenas um lateral de elite; é, agora, um recordista solitário na história do futebol.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias