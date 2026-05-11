Jogador do Barcelona entra para a história após conquistar títula da La Liga sobre o Real Madrid
João Cancelo é o primeiro jogador a vencer 4 das 5 grandes ligas europeias.
João Cancelo acaba de escrever seu nome nos livros de história de um jeito que poucos poderiam prever. Após a vitória do Barcelona por 2 a 0 sobre o Real Madrid, que selou o título da La Liga em pleno Camp Nou, o lateral português atingiu um marco que escapou até dos maiores gênios do futebol.
O Barcelona confirmou o título do campeonato espanhol após uma vitória categórica contra o seu maior rival, o Real Madrid, no El Clásico disputado na tarde de domingo (10). Com este resultado, o time comandado por Hansi Flick atingiu um feito épico a La Liga, precisamente num confronto direto contra os Merengues.
O Barcelona precisava apenas evitar a derrota contra a equipe de Álvaro Arbeloa, uma vez que liderava a tabela com 11 pontos de vantagem antes da 35ª rodada. A missão foi cumprida com estilo: um golaço de falta magistral de Marcus Rashford e um belo chute de Ferran Torres selaram o 29º título da história do Barça.
Para João Cancelo, este título tem um sabor especial. Após ter passado pelo clube por empréstimo na temporada 2023/24 sem conquistar o troféu, o lateral regressou em janeiro de 2026, vindo do Al Hilal, para se tornar peça fundamental no esquema de Hansi Flick. Com um gol e três assistências em 13 partidas, a sua influência foi imediata.
Ao levantar o troféu espanhol, João Cancelo tornou-se o primeiro jogador da história a conquistar títulos de campeão em quatro das cinco principais ligas da Europa (as chamadas "Big Five").
Primeira Liga: Benfica (2014)
Série A (Itália): Juventus
Premier League (Inglaterra): Manchester City (3 títulos)
Bundesliga (Alemanha): Bayern de Munique
La Liga (Espanha): Barcelona (2026)
O feito de João Cancelo ganha contornos de raridade quando comparado com outras lendas. David Beckham, por exemplo, venceu na Inglaterra, Espanha e França, mas o título italiano escapou-lhe nas suas passagens pelo AC Milan. Cristiano Ronaldo, compatriota de Cancelo e um dos maiores jogadores da história do futebol, dominou a Inglaterra, Espanha e Itália, mas nunca chegou a conquistar um quarto campeonato de elite.
Outros nomes de peso como Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, Kingsley Coman e Dani Alves também conquistaram troféus em três das cinco grandes ligas, mas nenhum conseguiu a proeza de vencer em quatro países distintos da elite europeia. Aos 31 anos, João Cancelo não é apenas um lateral de elite; é, agora, um recordista solitário na história do futebol.
