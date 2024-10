Vini Jr. em ação pelo Real Madrid contra o Barcelona (Foto: Oscar del Pozo/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 10:44 • Rio de Janeiro

Vini Jr e Gavi protagonizaram um momento de conflito no El Clássico do último sábado (27), no Santiago Bernabéu. O confronto foi marcado por uma ampla superioridade do Barcelona, que goleou o principal rival por 4 a 0, dentro do Santiago Bernabéu, em partida válida pela La Liga. Na reta final do confronto, o atacante do Real Madrid precisou lidar com a provocação do meia espanhol.

Já nos acréscimos, com o resultado definido, Gavi fez uma falta dura no brasileiro. Vini Jr não reagiu bem a chegada do espanhol e pediu para o árbitro da partida puni-lo com cartão amarelo. Nesse meio tempo, o meia do Barcelona aproveitou para provocá-lo ao fazer o número quatro com a mão, em referência ao placar.

Em uma demonstração de maturidade, o brasileiro não respondeu a provocação. Ele apenas encarou o espanhol por um período curto de tempo. Vale destacar, que o pedido do atacante do Real Madrid pela punição de Gavi foi atendido pela arbitragem. Veja o momento do conflito entre os dois jogadores abaixo:

Gavi provocou Vinícius Jr durante goleada do Barcelona contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu (Foto: Reprodução)

El Clássico

Vini Jr e o Real Madrid tiveram uma tarde para esquecer no último sábado (27), no Santiago Bernabéu. Com amplo domínio, o Barcelona humilhou a equipe do técnico Carlo Ancelotti ao vencer o El Clássico por 4 a 0. Robert Lewandowski (2), Lamine Yamal e Raphinha foram os responsáveis pelos gols da equipe catalã.

Com a vitória, o Barcelona abriu seis pontos de vantagem na liderança da La Liga, com 30 pontos em 11 jogos. O Real Madrid se manteve na segunda colocação. Vini Jr e a equipe merengue voltam a campo no próximo sábado (2) para enfrentar o Valencia, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.