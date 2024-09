John Textor oficializou compra do Botafogo em 2022 (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 14:23 • Lyon (FRA)

O atacante Ernest Nuamah, de Gana, está desaparecido desde que desistiu de se transferir do Lyon, clube de John Textor, para o Fulham, no último dia da janela de transferências da Europa. De acordo com a revista "Four Four Two", o jogador começou a chorar durante os exames médicos, deixou o local sem dar justificativas e desde então não foi mais localizado.

Após o ocorrido, o empresário norte-americano John Textor, proprietário do Lyon e da SAF do Botafogo, teria enviado uma mensagem ao clube da Premier League pedindo desculpas pela situação, segundo o jornal francês "L'Équipe".

O ganês teria deixado claro a vontade de permanecer na França. Seu desejo era disputar a Liga Europa nesta temporada.

A transferência de Nuamah para o clube de Londres renderia 15 milhões de libras (R$ 110 milhões na cotação atual) aos cofres do Lyon. Porém, com o sumiço, a negociação foi cancelada. Hoje, o jogador tem contrato com o clube francês até 30 de junho de 2028.

Ernest Nuamah, atacante do Lyon (Foto: AFP)