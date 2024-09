Cristiano Ronaldo tem 900 gols na carreira, sendo 131 por Portugal (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 05:20 • Lisboa (POR)

Cristiano Ronaldo inicia, neste domingo (8), a corrida pela marca de 1000 gols. O astro português marcou seu tento de número 900 três dias atrás, contra a Croácia, e entra em campo diante da Escócia às 15h45 (horário de Brasília) buscando entrar em mais uma centena.

➡️ Cristiano Ronaldo chega a gol 900 na carreira e declara: ‘Recordes me perseguem’

Com 39 anos, contas já começam a ser feitas para saber se o cinco vezes melhor do mundo terá tempo suficiente para atingir os quatro dígitos de bolas na rede. Por isso, o Lance! estimou, baseado na média atual do craque, quantas partidas serão necessárias para a história ser feita.

Ronaldo chegou ao gol 900 em seu jogo de número 1238. Ou seja: a média da carreira do camisa 7 é de 0,72 gols por partida. Caso o número siga, serão necessários mais 138 compromissos oficiais até que o capitão da Seleção das Quinas marque seu nome novamente entre os recordistas do futebol.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A nível de comparação, Cristiano marcou seu 800º gol em 2 de dezembro de 2021, com a camisa do Manchester United. Portanto, foram dois anos, nove meses e três dias até adicionar outros 100 à contagem. Se for necessário outro período de tempo igual, o milésimo sairá aproximadamente na segunda semana de junho de 2027, quando o craque estiver com 42 anos.

🔢 OS NÚMEROS DE RONALDO

🟢⚪ Sporting B: 0 gols em 2 jogos

🟢⚪ Sporting: 5 gols em 31 jogos

🔴🟡 Manchester United: 145 gols em 346 jogos

⚪⚪ Real Madrid: 450 gols em 438 jogos

⚫⚪ Juventus: 101 gols em 134 jogos

🟡🔵 Al-Nassr: 68 gols em 74 jogos

🔴🟢 Portugal: 131 gols em 213 jogos

🟰 Total: 900 gols em 1238 jogos

A trajetória pelo sonho dos 1000 se inicia neste domingo. No Estádio da Luz, em Lisboa (POR), CR7 deve ser titular no duelo contra a Escócia, pela segunda rodada do grupo A1 da Nations League. Portugal está em segundo na chave, atrás da Polônia por ter feito um gol a menos (3 a 2 em favor dos poloneses no quesito).

Cristiano Ronaldo está em busca da marca de 1000 gols (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)