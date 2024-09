Clubes do Uruguai se unem contra presidente da AUF e criação de competição

Federação Uruguaia deseja criar a Copa Uruguai (Foto: Reprodução / AUF Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 04:15 • Rio de Janeiro

O Sindicato de Clubes do Uruguai emitiu um comunicado, neste sábado (7), em resposta ao presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Ignacio Alonso, onde reafirmou a posição das equipes de não disputar a Copa Uruguai, novo torneio criado pela federação.

- Em referência à Copa Uruguai e diante das declarações públicas recentemente feitas por Ignacio Alonso, reafirmamos nossa posição de não aceitar a imposição de um novo torneio que foi apresentado sem a devida consulta aos clubes profissionais do Uruguai. Exigimos uma AUF transparente na qual não sejamos impedidos de participar na tomada de decisões. Além disso, fazemos um apelo para que os regulamentos e estatutos do futebol uruguaio sejam respeitados de maneira absoluta. Reafirmamos o que foi decidido pelos clubes no Conselho da Liga de Futebol da Primeira Divisão no dia 5/9, e esperamos a presença do presidente do Executivo da AUF para, em um diálogo franco, obter as respostas e a solução para a situação apresentada - disse o Sindicato de União dos Clubes, em comunicado oficial.

