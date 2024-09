Emprestado pelo Botafogo, Segovinha marca golaço e é eleito melhor em campo nos Emirados Árabes; veja

Matías Segovia marcou seu primeiro gol pelo Al Ain (Foto: Divulgação / Al Ain)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 06:40 • Rio de Janeiro

Emprestado pelo Botafogo nesta janela de transferências, o meia Matías Segovia marcou seu primeiro gol pelo Al Ain, e foi o melhor em campo na vitória de virada sobre o Ittihad Kalba, por 3 a 1, no último sábado (7), pelas oitavas de final da Copa da Liga dos Emirados Árabes.

➡️ De volta ao clube, Adryelson já pode reestrear pelo Botafogo

Assista ao primeiro gol de Segovinha pelo Al Ain:

Segovinha passou o primeiro semestre de 2024 emprestado ao RWD Molenbeek, da Bélgica, outro time que pertence a John Textor, para ter mais tempo de jogo. Ao retornar ao Rio de Janeiro, o paraguaio não foi relacionado e integrou, no último mês, ao time comandado por Hernán Crespo.

Na partida, ele foi titular e marcou seu primeiro gol com as cores roxas, em finalização de fora da área. O paraguaio se emocionou muito na comemoração e, ao fim da partida, ganhou um troféu de melhor jogador em campo. Este foi apenas o quarto jogo do meia-atacante desde que chegou à equipe.

Em entrevista recente ao "ge", já nos Emirados Árabes, Segovinha deixou claro que seu foco é se destacar pelo Al-Ain e voltar a vestir a camisa do Botafogo, além de explicar os motivos que fizeram com que não tivesse tanto sucesso em sua primeira passagem no Brasil.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

- Tenho contrato ainda e, se Deus quiser, quero muito voltar a jogar no Botafogo e fazer muito mais pelo clube. Me deixaria muito feliz e contente, e sempre vai ser uma honra vestir a camisa do Glorioso. Acho que, pessoalmente, não estava preparado mentalmente como estou agora. Sou jovem, tenho que crescer ainda e, se Deus quiser, vou ter de novo minha oportunidade no Botafogo e vou estar preparado - afirmou Matías Segovia.