Erik ten Hag é técnico do Manchester United desde 2022 (Foto: OLI SCARFF / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/03/2024 - 11:56 • Manchester (ING)

O zagueiro Bremer, da Seleção Brasileira, entrou no radar do Manchester United para o mercado de transferências do meio de 2024. O defensor, atualmente na Juventus, é considerado pela diretoria dos Red Devils como perfeito para os parâmetros de contratações traçados.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo o "Corriere dello Sport", uma possível investida custaria cerca de 61 milhões de euros - o equivalente a R$ 328,9 milhões na cotação atual. Deste valor, 90% - 55 milhões de euros - entraria nas contas da Velha Senhora, enquanto os 10% restantes seriam destinados ao clube anterior do brasileiro, o Torino.

Bremer, de 27 anos, é idealizado pelo Manchester United como o principal zagueiro para os próximos anos. O clube inglês vem investindo em jogadores de menos idade, com capacidade de se manter em Old Trafford por anos, e o camisa 3 também avalia bem o movimento, já que mira a disputa da Copa do Mundo de 2026, e disputar a Premier League seria um salto em sua carreira.

Tendo sido comprado pelo Torino em 2018, junto ao Atlético-MG, o zagueiro construiu sua carreira no futebol italiano, sendo eleito o melhor defensor do Campeonato Italiano de 2021-22, e chegou à Juventus logo em seguida. Desde então, são 72 jogos com a camisa bianconera, com sete gols e uma assistência.

➡️ Jogador espanhol dispara contra atitudes de Vini Jr: 'Está equivocado'

O bom desempenho em Turim fez com que Bremer fosse observado pela Seleção Brasileira. Primeiro, com Tite, disputou a Copa do Mundo de 2022, atuando em duas partidas. Mais recentemente, com Dorival Júnior, voltou a ser utilizado, entrando no segundo tempo do amistoso contra a Inglaterra, vencido pelo Brasil por 1 a 0.

Alvo do Manchester United, Bremer acumula quatro jogos com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)