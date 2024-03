Novela Davies: Bayern busca definição nos próximos dias

(Foto: ALEXANDRA BEIER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/03/2024 - 09:50 • Munique (ALE)

Alphonso Davies, lateral do Bayern de Munique e cobiçado para ser o próximo integrante do Real Madrid, deve tomar uma decisão nos próximos dias após ultimato do clube alemão. Os bávaros aguardam uma decisão o mais rápido possível.

O Bayern quer tirar as dúvidas e resolver uma situação que já se arrasta há um ano quanto à continuidade ou não do canadense em seu elenco, o contrato do jogador se encerra no final da temporada de 2025 e a proposta dos alemães é de 70 milhões para os merengues.

Mesmo com Raphael Guerreiro no plantel como substituto de Alphonso Davies, os bávaros pretendem ir imediatamente ao mercado para reforçar a lateral esquerda caso o canadense não assine a renovação. Segundo o jornal Bild, Davies pede 20 milhões de euros por temporada para renovar. O clube alemão deixou claro que não ultrapassa os doze milhões e agora está nas mãos do jogador aceitar a proposta ou ingressar à Espanha.

Davies celebra gol do Bayern com Harry Kane (Foto: Reprodução / Instagram)

Alphonso Davies chegou em Munique aos 18 anos e foi um dos pilares para a conquista da Liga dos Campeões de 2020, além da pilha de campeonatos nacionais. O jogador deve reforçar o Real no lugar de Ferland Mendy.