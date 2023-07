O zagueiro Harry Toffolo, do Nottingham Forest, foi acusado de quebrar regras de apostas da Federação Inglesa de Futebol (FA) 375 vezes. As violações teriam ocorrido em um período de três anos, entre 2014 e 2017, quando o defensor atuava pelo Norwich City. O atleta passou por equipes de menor expressão, como Swindon, Rotherham, Peterborough e Scunthorpe, no tempo em que as infrações teriam ocorrido.