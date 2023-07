A Seleção Brasileira Feminina treinou na tarde desta quarta-feira (madrugada no Brasil) em Gold Coast, na Austrália, visando a preparação para a Copa do Mundo, que será realizada entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. A atividade foi aberta para a imprensa por apenas 15 minutos, sendo a primeira no planejamento a ter um período fechado apenas para a comissão e as atletas.