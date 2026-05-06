Trios de ataque históricos roubam a cena na semifinal da Champions

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Bayern de Munique e Paris Saint-Germain farão a partida de volta da semifinal da Champions League, nesta quarta-feira (6), na Allianz Arena, em Munique. Após um emocionante 5 a 4 para os franceses na ida, os grandes protagonistas do duelo irão para mais um ato na capital da Baviera: os trios de ataque. De um lado, Vincent Kompany conta com um poder ofensivo que fez história na Alemanha; do outro Luis Enrique quer seguir no topo da Europa com o atual ganhador da Bola de Ouro e do Fifa The Best entre os atacantes.

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O ataque de mais de 100 gols

O Bayern de Munique entra em campo com foco apenas na Champions League, já que se sagrou campeão alemão com quatro rodadas de antecedência. Na Bundesliga, o time fez história ao marcar 116 gols em 32 jogos, se tornando o melhor ataque em uma só edição. O antigo recorde era do próprio Bayern, que em 1971/72 marcou 101 vezes, liderado pelo artilheiro Gerd Müller.

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Desta vez, os protagonistas são outros, de diferentes nacionalidades e trajetórias. O homem-gol do Bayern é o inglês Harry Kane, que deixou o Tottenham, clube em que era ídolo, e encerrou a sina de não ganhar títulos. Nas pontas, Michael Olise e Luis Díaz completam o ataque. O francês chegou ao clube em 2024, após brilhar no Crystal Palace, campeão da Copa da Inglaterra naquele ano. Já o colombiano foi contratado em 2025, após passagem vitoriosa no Liverpool e com destaque também na seleção.

Harry Kane, Luis Díaz e Olise: trio do Bayern estreia nova camisa contra o PSG (Foto: Reprodução)

Com a letalidade e a visão de jogo de Harry Kane, a técnica e os dribles de Olise e a velocidade e a raça de Luis Díaz, o Bayern se tornou uma máquina na Bundesliga e na Champions. O trio soma 101 gols, sendo 54 do inglês, 26 do colombiano e 21 do francês. A impressionante marca supera a melhor temporada do trio "BBC", formado por Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Em 2014/15, o ataque merengue marcou 100 vezes.

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Porém, o trio do Bayern terá uma missão complicada caso queira se tornar o que mais fez gol em uma só temporada. Em 2015/16, o "MSN", de Messi, Suárez e Neymar, marcou 131 vezes, batendo a própria marca de 2014/15, quando anotaram 122 gols.

Em campo, o Bayern de Kompany atua em um 4-3-3, com passes verticais em busca de muitos gols. Harry Kane não fica como um camisa 9 fixo e desce bastante para o meio de campo, para receber a bola e abrir espaço para os companheiros de ataque. Mas também sabe se colocar na área para concretizar as melhores oportunidades perto do gol. Olise e Díaz aproveitam os espaços deixados pelo inglês e, com dribles rápidos e finalizações certeiras, ou passes precisos para Kane, ajudam a criar uma tripla ameaça às defesas adversárias.

Olise foi decisivo na vitória por 4 a 3 sobre o Real Madrid nas quartas de final (Foto: Alexandra Beier/AFP)

Os atuais reis da Europa

Ainda sem garantir o título da Ligue 1, o Paris Saint-Germain busca chegar à segunda final consecutiva para defender o posto de atual campeão da Champions. Para isso, o técnico Luis Enrique conta com o trio de ataque formado pelo georgiano Khvicha Kvaratskhelia e os franceses Ousmane Dembélé e Désiré Doué. Diferentemente do Bayern, o trio do PSG não é conhecido por ser goleador. A artilharia é mais dividida com o resto do time. Mas juntos, os três marcaram 45 gols: 17 de Dembélé e Kvaratskhelia e 11 de Doué. Porém, o poder de decisão dessa linha de ataque é o principal diferencial.

Nesta temporada, o roteiro foi parecido com a anterior, com o PSG tendo dificuldades no primeiro semestre, mas crescendo muito no segundo. Na Champions passada, o time francês chegou à última rodada da fase de liga com risco de ser eliminado, mas conseguiu a vaga nos playoffs. A partir do mata-mata, o trio passou a ser decisivo, até a conquista do título sobre a Inter de Milão, em Munique.

Jogadores Gols nos Playoffs Gols nas oitavas Gols nas quartas Gols nas semifinais Gol na final Dembélé 2 1 - 1 - Kvaratskhelia 1 - 1 - 1 Doué 1 - 1 - 2

Após não se classificar entre os oito primeiros na Champions League e sem disparar na liderança da Ligue 1, o PSG novamente se reinventou depois de janeiro. Nos playoffs, após sair perdendo por 2 a 0 para o Mônaco, Doué marcou duas vezes para ajudar na virada por 3 a 2. Na volta, o PSG teve que buscar o resultado mais uma vez, mas Kvaratskhelia igualou o placar e a partida terminou 2 a 2.

Contra o Chelsea, nas oitavas, o trio do PSG voltou a brilhar. Com dois gols de Kvaratskhelia, um de Dembélé e um de Doué, os parisienses golearam os ingleses por 5 a 2. No jogo da volta, em Londres, logo aos seis minutos, Kvaratskhelia abriu o caminho para uma nova vitória por 3 a 0.

Nas quartas, foi a vez de o Liverpool ser a vítima e, em casa, o PSG venceu por 2 a 0, com gols de Kvaratskhelia e Doué. Em Anfield, Dembélé marcou duas vezes para repetir o resultado da ida e garantir vaga nas semifinais contra o Bayern.

Dembélé comemora o primeiro gol do PSG na Champions: em busca do bi (Foto: Franck Fife/AFP)

O Parc des Princes viu o Bayern abrir o placar cedo com Harry Kane, mas Kvaratskhelia empatou e João Neves virou. Antes do intervalo, Olise deixou tudo igual, mas o PSG respondeu rapidamente com Dembélé. No retorno ao segundo tempo, em espaço de dois minutos, Kvaratskhelia e Dembélé ampliaram a vantagem dos franceses por 5 a 2 e encaminharam a vitória. Porém, o Bayern reagiu e diminuiu o placar para 5 a 4, com gols de Upamecano e Luis Díaz, deixando a vaga em aberto para Munique.

Para o duelo de volta, espera-se que o trio de ataque do PSG se comporte da mesma maneira, com Dembélé sendo um falso 9 e Kvaratskhelia e Doué aproveitando os espaços, com muitas trocas de posição para confundir a marcação e fazer os gols que levarão o time francês a mais uma final da Champions.

Dembélé e Doué festejam gol do PSG sobre o Bayern: empate leva o time à final (Foto: Alain Jocard/AFP)

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