- Como ia esperar isso naquele cenário, em uma final de Copa? Eu saudei a rainha (da Espanha), abracei sua filha e o seguinte era Rubiales. A primeira coisa que disse quando o abracei foi que tínhamos conseguido. A única coisa que me lembro é ele me dizer "Esta Copa ganhamos graças a você". O que lembro depois são as suas mãos na minha cabeça e o beijo na boca. Estava em choque. Um feito histórico que nos custou a vida conseguir. Em nenhum momento podia esperar que acontecesse isso. Pela adrenalina do momento, eu o abracei, era uma pessoa de confiança e ninguém esperaria isso, por muito espontâneo que fosse. Fiz das tripas coração e continuei comemorando com as minhas companheiras. Não queria me arrepender de não ter desfrutado daquele momento - completou a jogadora.