Na última semana, o Ministério Público da Espanha formalizou a denúncia de Hermoso contra Luis Rubiales e o acusou de agressão sexual. A queixa abre caminho para que o Supremo Tribunal inicie uma investigação formal contra ele e comece a recolher provas. Se julgado via penal, o dirigente poderá cumprir de um a quatro anos de prisão pelo crime. A atleta da seleção também desmentiu a declaração do ex-presidente sobre o consentimento do beijo.