O meia-atacante Eden Hazard, ex-Chelsea e Real Madrid, anunciou sua aposentadoria do futebol na manhã desta terça-feira. Lidando com lesões crônicas desde sua chegada à capital espanhola, em 2019, o belga de apenas 32 anos não esteve perto de alcançar o nível que mostrou na Inglaterra e estava sem clube desde o fim da temporada 2022-23.