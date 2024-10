Di Lorenzo comemora gol da Itália na vitória por 4 a 1 sobre Israel, pela Liga das Nações (Foto: Tiziana FABI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 19:06 • Udine (ITA)

A rodada de Liga das Nações da Uefa desta segunda-feira (14) ficou marcada pela vitória avassaladora da Itália sobre Israel por 4 a 1, em jogo válido pelo Grupo 2 da Divisão A do torneio. Os gols do duelo foram marcados por Retegui, Di Lorenzo (duas vezes) e Frattesi. Este resultado manteve a Itália na liderança isolada da chave, que também conta com França e Bélgica.

Outro jogo de destaque na rodada foi a vitória da Albânia, do técnico Sylvinho (ex-Corinthians) por 1 a 0 sobre a Geórgia, com gol de Asllani, em jogo do Grupo 1 da Divisão B da Liga das Nações. Este resultado levou a seleção do brasileiro aos seis pontos, com chances reais de classificação para o mata-mata na Data Fifa de novembro, a última do ano.

Veja a seguir os resultados dos jogos desta segunda-feira (14) e a situação de cada grupo.

Divisão A

📅 GRUPO 2

🥅 Resultados:

Itália 4x1 Israel

Bélgica 1x2 França



⬆️ Classificação

1º - Itália (10 pontos)

2º - França (9 pontos)

3º - Bélgica (4 pontos)

4º - Israel (0 pontos)

📅 GRUPO 3

🥅 Resultados:

Alemanha 1x0 Holanda

Bósnia-Herzegovina 0x2 Hungria



⬆️ Classificação

1º - Alemanha (10 pontos) - classificada

2º - Holanda (5 pontos)

3º - Hungria (5 pontos)

4º - Bósnia-Herzegovina (1 ponto)

Divisão B

📅 GRUPO 1

🥅 Resultados:

Ucrânia 1x1 Tchéquia

Geórgia 0x1 Albânia



⬆️ Classificação

1º - Tchéquia (7 pontos)

2º - Geórgia (6 pontos)

3º - Albânia (6 pontos)

4º - Ucrânia (4 pontos)

📅 GRUPO 4

🥅 Resultados:

Islândia 2x4 Turquia

Gales 1x0 Montenegro



⬆️ Classificação

1º - Turquia (10 pontos)

2º - Gales (8 pontos)

3º - Islândia (4 pontos)

4º - Montenegro (0 pontos)

Divisão C

📅 GRUPO 1

🥅 Resultados:

Azerbaijão 1x3 Eslováquia

Estônia 0x3 Suécia



⬆️ Classificação

1º - Suécia (10 pontos)

2º - Eslováquia (10 pontos)

3º - Estônia (3 pontos)

4º - Azerbaijão (0 pontos)

