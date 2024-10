Alemanha vence Holanda com facilidade e se classifica na Liga das Nações

Jamie Leweling comemora o gol da Alemanha sobre a Holanda pela Liga das Nações (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 17:49 • Munique (ALE)

A Alemanha venceu a Holanda por 1 a 0 nesta segunda-feira (14), na Allianz Arena, em jogo válido pela quarta rodada da Liga das Nações da Uefa. O único gol do jogo foi marcado por Jamie Leweling, aos 19 do segundo tempo. Este resultado mantém os tetracampeões do mundo na liderança da chave, com 10 pontos conquistados, e vaga garantida para as quartas de final da competição.

A Laranja Mecânica, por sua vez, se complica no grupo. Isso porque, embora a equipe permaneça na vice-liderança do grupo, está empatada com a Hungria em número de pontos (cinco). As duas equipes se enfrentarão para definir o segundo classificado da chave na Data Fifa de novembro, a última do ano.

Como foi o jogo

O primeiro tempo da Alemanha foi avassalador, tanto que aos dois minutos abriu o placar com Leweling. O jogador, no entanto, estava impedido e o gol foi anulado. Acuada, a Holanda não deu um chute sequer na primeira etapa e saiu no lucro com o empate por 0 a 0 no intervalo.

Na segunda etapa, a Holanda voltou com duas alterações e até tentou se impor nos primeiros minutos. Entretanto, a ousadia dos visitantes acabou aos 24 minutos, quando Leweling se aproveitou de bola mal afastada pela zaga holandesa para marcar o único gol da partida. A partir daí, os holandeses tentaram igualar o placar na base do abafa, sem sucesso.

No outro jogo do grupo

Enquanto Alemanha e Holanda duelavam em Munique, a Bósnia-Herzegovina recebeu a Hungria e perdeu por 2 a 0 - os dois gols foram marcados pelo meia Szoboszlai, do Liverpool. Este resultado manteve os visitantes na terceira posição da chave, com cinco pontos, empatados com a Holanda, e vivos na disputa por uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações.

O que vem pela frente

Ambas as seleções voltam a campo apenas em novembro, na última Data Fifa do ano, quando a Alemanha enfrenta a Bósnia e Herzegovina em casa, no dia 16, e Hungria, no dia 19. A Holanda, por sua vez, enfrenta a Hungria no dia 16 e a Bósnia no dia 19. Todos os jogos são válidos pela Liga das Nações da Uefa.

Jamie Leweling e Ryan Gravenberch em Alemanha x Bélgica. (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

ALEMANHA 1X0 HOLANDA

4ª RODADA - GRUPO 3, DIVISÃO A - LIGA DAS NAÇÕES DA UEFA

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 14 de outubro de 2024, às 15h45 (hora de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique (Alemanha)

🥅 Gols: Jamie Leweling (19'/2ºT) para a Alemanha

🟨 Cartões amarelos: Rudiger (18'/2ºT), Anton (48'/2ºT) e Schlotterbeck (48'/2ºT) para a Alemanha; Reijnders (30'/1ºT), Weiffer (18'/2ºT) e Xavi Simons (48'/2ºT) para a Holanda

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)

Oliver Baumann; Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck e Maximilian Mittelstädt; Angelo Stiller (Anton, aos 37'/2ºT), Aleksandar Pavlović (Schade, aos 32'/2ºT) e Florian Wirtz (Robert Andrich, no intervalo); Serge Gnabry, Jamie Leweling (Gosens, aos 42'/2ºT) e Tim Kleindienst (Burkardt, aos 37'/2ºT)

HOLANDA (Técnico: Ronald Koeman)

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Micky van de Ven, Jorrel Hato; Ryan Gravenberch (Geertruida, aos 35'/2ºT), Quinten Timber (Mats Wieffer, no intervalo) e Tijjani Reijnders (Donyell Malen, no intervalo); Xavi Simons, Cody Gakpo (Frimpong, aos 20'/2ºT) e Brian Brobbey (Zirkzee, aos 30'/2ºT)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Slavko Vinčič (SLO)

🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič (SLO)

4️⃣ Quarto árbitro: David Šmajc (SLO)

🖥️ VAR: Nejc Kajtazovič (SLO)